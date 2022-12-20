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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 22:56
Sain_повернувся , ось що банк відповів:
схема розрахунку є внутрішньобанківським документом та не надається для ознайомлення клієнтам(с)
Вони повертають долар через євро! І це при тому, що сплачував доларовою картою та рахунок продавця був виставлений в доларі. Уявіть більше 5% відсотків склала різниця зі сплаченої суми! Це не нормально.
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