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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:53

Howl , у виписці вказано про якийсь кліринг операції.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 09.02.14
Подякував: 197 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:56

Sain_повернувся , ось що банк відповів:
схема розрахунку є внутрішньобанківським документом та не надається для ознайомлення клієнтам(с)
Вони повертають долар через євро! І це при тому, що сплачував доларовою картою та рахунок продавця був виставлений в доларі. Уявіть більше 5% відсотків склала різниця зі сплаченої суми! Це не нормально.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 09.02.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 208209210211
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Зараз обговорюється
izibank (2102)
20.12.2022 22:56
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