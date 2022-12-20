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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:53

Howl , у виписці вказано про якийсь кліринг операції.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:56

Sain_повернувся , ось що банк відповів:
схема розрахунку є внутрішньобанківським документом та не надається для ознайомлення клієнтам(с)
Вони повертають долар через євро! І це при тому, що сплачував доларовою картою та рахунок продавця був виставлений в доларі. Уявіть більше 5% відсотків склала різниця зі сплаченої суми! Це не нормально.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 09.02.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:50

Якщо бути об'єктивним то це не нормально з нашої споживчої точки зору. Ну а на практиці... Пару років тому кілька банків порахувавши свої доходи вирішили що їм накладно тримати у візі та у мастері депозити у двох валютах - адже простіше мати один тільки у доларі чи тільки у ойро. Ну а супутні витрати цього конгенільного рішення звичайно переклали на клієнта. Так виникла абсолютно ненормальна ситуація для клієнта коли наприклад клієнт пумба платить карткою МС в ойро в умовній крамниці в умовній Німеччині а замість рахунку 100€ з його картки банк списує 101. І при цьому киває на оприлюднені ним самим на сайті схеми конвертації де дійсно написано що по мастерам оплата в ойро конвертується через бакс а тому виникають курсові різниці. У вас я так розумію схожа ситуація, але така що зустрічається значно рідше. Очевидно що татусь своїй Ганусі не дав доступу до Тасівських доляревих страхових депо в МС а тому там тепер відбувається конвертація через ойро у випадку коли доляр повертається на долярову картку. Воно то звичайно банк не правий що не надає свої внутрішні документи - навпаки мали б оприлюднити і потім глузувати з власних клієнтів, що не знайомляться з такими важливими документами. Але на жаль вимушений визнати що банки мають право конвертувати ойро через доляр і навпаки. Можна звичайно спробувати зіграти на неналежному інформуванні клієнта про чинні схеми конвертування - мені колись у подібній ситуації с Тасею вдалося повернути стягнену комісію при ДіСіСі але шанси невеликі і все залежатиме від доброї волі банку. А у ізі за моїми спостереженнями з цим великі складнощі - підтримка досить жадібна і на різноманітні сорі бонуси дуже важка на підйом
Alien
 
Повідомлень: 1007
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  #<1 ... 208209210211
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izibank (2103)
20.12.2022 23:50
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