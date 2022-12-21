|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 22:56
Sain_повернувся , ось що банк відповів:
схема розрахунку є внутрішньобанківським документом та не надається для ознайомлення клієнтам(с)
Вони повертають долар через євро! І це при тому, що сплачував доларовою картою та рахунок продавця був виставлений в доларі. Уявіть більше 5% відсотків склала різниця зі сплаченої суми! Це не нормально.
Додано: Вів 20 гру, 2022 23:50
Якщо бути об'єктивним то це не нормально з нашої споживчої точки зору. Ну а на практиці... Пару років тому кілька банків порахувавши свої доходи вирішили що їм накладно тримати у візі та у мастері депозити у двох валютах - адже простіше мати один тільки у доларі чи тільки у ойро. Ну а супутні витрати цього конгенільного рішення звичайно переклали на клієнта. Так виникла абсолютно ненормальна ситуація для клієнта коли наприклад клієнт пумба платить карткою МС в ойро в умовній крамниці в умовній Німеччині а замість рахунку 100€ з його картки банк списує 101. І при цьому киває на оприлюднені ним самим на сайті схеми конвертації де дійсно написано що по мастерам оплата в ойро конвертується через бакс а тому виникають курсові різниці. У вас я так розумію схожа ситуація, але така що зустрічається значно рідше. Очевидно що татусь своїй Ганусі не дав доступу до Тасівських доляревих страхових депо в МС а тому там тепер відбувається конвертація через ойро у випадку коли доляр повертається на долярову картку. Воно то звичайно банк не правий що не надає свої внутрішні документи - навпаки мали б оприлюднити і потім глузувати з власних клієнтів, що не знайомляться з такими важливими документами. Але на жаль вимушений визнати що банки мають право конвертувати ойро через доляр і навпаки. Можна звичайно спробувати зіграти на неналежному інформуванні клієнта про чинні схеми конвертування - мені колись у подібній ситуації с Тасею вдалося повернути стягнену комісію при ДіСіСі але шанси невеликі і все залежатиме від доброї волі банку. А у ізі за моїми спостереженнями з цим великі складнощі - підтримка досить жадібна і на різноманітні сорі бонуси дуже важка на підйом
Додано: Сер 21 гру, 2022 03:44
Интересно, можно ли в izibank иметь больше одной гривневой карты?
Если у меня кредитный лимит активно расходуется, то как мне завести гривну для открытия валютного(конвертационного) депозита, не погасив предварительно весь долг на кредитке? Есть ли такая возможность в принципе или придется выбирать: или кредитный лимит, или валютные депозиты?
Опять-таки, если есть минус на кредитке, то завести на "Заначку" тоже не получится? Или все-таки способ есть, а я просто его не знаю?
Додано: Сер 21 гру, 2022 03:53
Нашел, что можно открыть виртуальную карту в гривне (и такую же в долларах).
Т.е. можно открыть ее, на нее потом загнать гривну и с нее же открыть "конверт", да?
Додано: Сер 21 гру, 2022 04:00
В чём подвох вопроса? При регистрации сразу же открываются две гривневые карты: кредитка и дебетка (и ещё две валютные дебетки). Я их так по назначению и использую: с кредитки плачу в магазинах и на ней обычно минус, а дебетку пополняю отдельно и с неё кидаю на депо. Минус на кредитке этому делу не мешает.
Кстати, для конверт-депо нужно иметь в виду, что, хотя даже сама приложуха для 2707$ показывает 99981.15, на дебетке нужно иметь немного больше. Почему-то иначе кнопка открытия депо не активна. Потом списывается 99981.15 и это самое "немного больше" на карте остаётся.
Нужно
Додано: Сер 21 гру, 2022 04:08
Никакого подвоха Просто у меня карта Изи лежала на полке очень давно (открыта уже даже не помню, когда, в 2020-м, наверно), но карта была одна, открытая в свое время еще через отделение ТАСи.
Это я уже, задав вопрос, начал тыкать пальцами по приложухе и увидел, что можно еще открыть дополнительно карт
|