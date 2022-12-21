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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 208209210211 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Вів 20 гру, 2022 22:53 Howl , у виписці вказано про якийсь кліринг операції. _PORT_UA Повідомлень: 1007 З нами з: 09.02.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 22:56 Sain_повернувся , ось що банк відповів:

схема розрахунку є внутрішньобанківським документом та не надається для ознайомлення клієнтам(с)

Вони повертають долар через євро! І це при тому, що сплачував доларовою картою та рахунок продавця був виставлений в доларі. Уявіть більше 5% відсотків склала різниця зі сплаченої суми! Це не нормально. _PORT_UA Повідомлень: 1007 З нами з: 09.02.14 Подякував: 197 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 23:50 Якщо бути об'єктивним то це не нормально з нашої споживчої точки зору. Ну а на практиці... Пару років тому кілька банків порахувавши свої доходи вирішили що їм накладно тримати у візі та у мастері депозити у двох валютах - адже простіше мати один тільки у доларі чи тільки у ойро. Ну а супутні витрати цього конгенільного рішення звичайно переклали на клієнта. Так виникла абсолютно ненормальна ситуація для клієнта коли наприклад клієнт пумба платить карткою МС в ойро в умовній крамниці в умовній Німеччині а замість рахунку 100€ з його картки банк списує 101. І при цьому киває на оприлюднені ним самим на сайті схеми конвертації де дійсно написано що по мастерам оплата в ойро конвертується через бакс а тому виникають курсові різниці. У вас я так розумію схожа ситуація, але така що зустрічається значно рідше. Очевидно що татусь своїй Ганусі не дав доступу до Тасівських доляревих страхових депо в МС а тому там тепер відбувається конвертація через ойро у випадку коли доляр повертається на долярову картку. Воно то звичайно банк не правий що не надає свої внутрішні документи - навпаки мали б оприлюднити і потім глузувати з власних клієнтів, що не знайомляться з такими важливими документами. Але на жаль вимушений визнати що банки мають право конвертувати ойро через доляр і навпаки. Можна звичайно спробувати зіграти на неналежному інформуванні клієнта про чинні схеми конвертування - мені колись у подібній ситуації с Тасею вдалося повернути стягнену комісію при ДіСіСі але шанси невеликі і все залежатиме від доброї волі банку. А у ізі за моїми спостереженнями з цим великі складнощі - підтримка досить жадібна і на різноманітні сорі бонуси дуже важка на підйом Alien Повідомлень: 1007 З нами з: 12.01.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 250 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 03:44 Интересно, можно ли в izibank иметь больше одной гривневой карты?



Если у меня кредитный лимит активно расходуется, то как мне завести гривну для открытия валютного(конвертационного) депозита, не погасив предварительно весь долг на кредитке? Есть ли такая возможность в принципе или придется выбирать: или кредитный лимит, или валютные депозиты?



Опять-таки, если есть минус на кредитке, то завести на "Заначку" тоже не получится? Или все-таки способ есть, а я просто его не знаю? Искатель Повідомлень: 5637 З нами з: 22.02.16 Подякував: 880 раз. Подякували: 4651 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 03:53 Нашел, что можно открыть виртуальную карту в гривне (и такую же в долларах).

Т.е. можно открыть ее, на нее потом загнать гривну и с нее же открыть "конверт", да? Искатель Повідомлень: 5637 З нами з: 22.02.16 Подякував: 880 раз. Подякували: 4651 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 04:00 Искатель написав: Интересно, можно ли в izibank иметь больше одной гривневой карты? Интересно, можно ли в izibank иметь больше одной гривневой карты?

В чём подвох вопроса? При регистрации сразу же открываются две гривневые карты: кредитка и дебетка (и ещё две валютные дебетки). Я их так по назначению и использую: с кредитки плачу в магазинах и на ней обычно минус, а дебетку пополняю отдельно и с неё кидаю на депо. Минус на кредитке этому делу не мешает.



Кстати, для конверт-депо нужно иметь в виду, что, хотя даже сама приложуха для 2707$ показывает 99981.15, на дебетке нужно иметь немного больше. Почему-то иначе кнопка открытия депо не активна. Потом списывается 99981.15 и это самое "немного больше" на карте остаётся.



Искатель написав: Т.е. можно открыть ее, на нее потом загнать гривну и с нее же открыть "конверт", да? Т.е. можно открыть ее, на нее потом загнать гривну и с нее же открыть "конверт", да?

Нужно В чём подвох вопроса? При регистрации сразу же открываются две гривневые карты: кредитка и дебетка (и ещё две валютные дебетки). Я их так по назначению и использую: с кредитки плачу в магазинах и на ней обычно минус, а дебетку пополняю отдельно и с неё кидаю на депо. Минус на кредитке этому делу не мешает.Кстати, для конверт-депо нужно иметь в виду, что, хотя даже сама приложуха для 2707$ показывает 99981.15, на дебетке нужно иметь немного больше. Почему-то иначе кнопка открытия депо не активна. Потом списывается 99981.15 и это самое "немного больше" на карте остаётся.Нужно moveton

Повідомлень: 2637 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 254 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 04:08 moveton написав: Искатель написав: Интересно, можно ли в izibank иметь больше одной гривневой карты? Интересно, можно ли в izibank иметь больше одной гривневой карты?

В чём подвох вопроса? В чём подвох вопроса?

Никакого подвоха Просто у меня карта Изи лежала на полке очень давно (открыта уже даже не помню, когда, в 2020-м, наверно), но карта была одна, открытая в свое время еще через отделение ТАСи.

Это я уже, задав вопрос, начал тыкать пальцами по приложухе и увидел, что можно еще открыть дополнительно карт Никакого подвохаПросто у меня карта Изи лежала на полке очень давно (открыта уже даже не помню, когда, в 2020-м, наверно), но карта была одна, открытая в свое время еще через отделение ТАСи.Это я уже, задав вопрос, начал тыкать пальцами по приложухе и увидел, что можно еще открыть дополнительно карт Искатель Повідомлень: 5637 З нами з: 22.02.16 Подякував: 880 раз. Подякували: 4651 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 208209210211 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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