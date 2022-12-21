Додано: Вів 20 гру, 2022 23:50

Якщо бути об'єктивним то це не нормально з нашої споживчої точки зору. Ну а на практиці... Пару років тому кілька банків порахувавши свої доходи вирішили що їм накладно тримати у візі та у мастері депозити у двох валютах - адже простіше мати один тільки у доларі чи тільки у ойро. Ну а супутні витрати цього конгенільного рішення звичайно переклали на клієнта. Так виникла абсолютно ненормальна ситуація для клієнта коли наприклад клієнт пумба платить карткою МС в ойро в умовній крамниці в умовній Німеччині а замість рахунку 100€ з його картки банк списує 101. І при цьому киває на оприлюднені ним самим на сайті схеми конвертації де дійсно написано що по мастерам оплата в ойро конвертується через бакс а тому виникають курсові різниці. У вас я так розумію схожа ситуація, але така що зустрічається значно рідше. Очевидно що татусь своїй Ганусі не дав доступу до Тасівських доляревих страхових депо в МС а тому там тепер відбувається конвертація через ойро у випадку коли доляр повертається на долярову картку. Воно то звичайно банк не правий що не надає свої внутрішні документи - навпаки мали б оприлюднити і потім глузувати з власних клієнтів, що не знайомляться з такими важливими документами. Але на жаль вимушений визнати що банки мають право конвертувати ойро через доляр і навпаки. Можна звичайно спробувати зіграти на неналежному інформуванні клієнта про чинні схеми конвертування - мені колись у подібній ситуації с Тасею вдалося повернути стягнену комісію при ДіСіСі але шанси невеликі і все залежатиме від доброї волі банку. А у ізі за моїми спостереженнями з цим великі складнощі - підтримка досить жадібна і на різноманітні сорі бонуси дуже важка на підйом