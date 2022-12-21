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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 17:53

Re: izibank

_PORT_UA, пункт 2.20 приложения 1 "Правила надання послуг фізичним особам за поточним рахунком (уключаючи рахунок із спеціальним режимом використання) та рахунком за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток)" Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «ТАСКОМБАНК» указано простенькая схема конвертации (стр. 69-70):
ТАСкомбанк написав:У разі здійснення Держателем розрахунків з використанням ПК у валюті (у валюті розрахунків з відповідною МПС), що відрізняється від валюти ПР з ПК Клієнта, Клієнт доручає (надає згоду) Банку здійснювати її конвертацію, купівлю/продаж/обмін з подальшим списанням суми Операції з ПР з ПК у валюті ведення ПР з ПК, за курсом, встановленим Банком та/або курсом встановленим Visa/Mastercard на момент здійснення Операції по ПР з ПК з врахуванням наступного:
<...>
Для Операцій, здійснених за межами України:
  • Валюта Рахунку: будь-яка іноземна валюта
  • Валюта операції: будь-яка іноземна валюта
  • Конвертація та сума списання:
    • якщо валюта Операції відповідає валюті Рахунку, з Рахунку списується сума, що дорівнює оригінальній сумі Операції (без конвертації)
    • Якщо валюта Операції НЕ відповідає валюті Рахунку, з Рахунку списується сума, що дорівнює Cardholder Billing Amount помножена на Курс уповноваженого Банку
Такое правило должно быть и для входящей операции.

Я бы у банка уточнил. Конвертация произошла на цей стороне:
  • на стороне "платёжная система -- эмитент", т. е. mastercard-izibank (в этом случае стоит запросить пункт в ДКБО, в котором будет указано расчётная валюта евро),
  • на стороне "эквайер продавца -- платёжная система" (тут бы обратился к поддержке Алиэкспресс).

Т. е. старайтесь ещё раз потрусить поддержку, чтобы выявить виновного.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:36

Re: izibank

  _PORT_UA написав:схема розрахунку є внутрішньобанківським документом та не надається для ознайомлення клієнтам(с)
Вони повертають долар через євро! І це при тому, що сплачував доларовою картою та рахунок продавця був виставлений в доларі.
Поспілкувався з підтримкою банку щодо цього. Маємо наступну відповідь:
izibank написав:дійсно розрахункова валюта банку - євро, й оскарження операції на рівні міжнародної системи відбувається в євро. відповідно, якщо операція була здійснена у валюті долар, при поверненні могла бути здійснена конвертація


  _PORT_UA написав:як ви думаєте, щось можна ще зробити?
Якщо сума значуща, то пишіть офіційне звернення, яке направити слід на електронну адресу. Оскільки в нормативних документів немає ніякої інформації про розрахункову валюту між банком та платіжною системою.
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  #<1 ... 209210211212
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