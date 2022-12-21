ТАСкомбанк написав:У разі здійснення Держателем розрахунків з використанням ПК у валюті (у валюті розрахунків з відповідною МПС), що відрізняється від валюти ПР з ПК Клієнта, Клієнт доручає (надає згоду) Банку здійснювати її конвертацію, купівлю/продаж/обмін з подальшим списанням суми Операції з ПР з ПК у валюті ведення ПР з ПК, за курсом, встановленим Банком та/або курсом встановленим Visa/Mastercard на момент здійснення Операції по ПР з ПК з врахуванням наступного: <...> Для Операцій, здійснених за межами України:
Валюта Рахунку: будь-яка іноземна валюта
Валюта операції: будь-яка іноземна валюта
Конвертація та сума списання:
якщо валюта Операції відповідає валюті Рахунку, з Рахунку списується сума, що дорівнює оригінальній сумі Операції (без конвертації)
Якщо валюта Операції НЕ відповідає валюті Рахунку, з Рахунку списується сума, що дорівнює Cardholder Billing Amount помножена на Курс уповноваженого Банку
Такое правило должно быть и для входящей операции.
Я бы у банка уточнил. Конвертация произошла на цей стороне:
на стороне "платёжная система -- эмитент", т. е. mastercard-izibank (в этом случае стоит запросить пункт в ДКБО, в котором будет указано расчётная валюта евро),
на стороне "эквайер продавца -- платёжная система" (тут бы обратился к поддержке Алиэкспресс).
Т. е. старайтесь ещё раз потрусить поддержку, чтобы выявить виновного.
_PORT_UA написав:схема розрахунку є внутрішньобанківським документом та не надається для ознайомлення клієнтам(с) Вони повертають долар через євро! І це при тому, що сплачував доларовою картою та рахунок продавця був виставлений в доларі.
Поспілкувався з підтримкою банку щодо цього. Маємо наступну відповідь:
izibank написав:дійсно розрахункова валюта банку - євро, й оскарження операції на рівні міжнародної системи відбувається в євро. відповідно, якщо операція була здійснена у валюті долар, при поверненні могла бути здійснена конвертація
_PORT_UA написав:як ви думаєте, щось можна ще зробити?
Якщо сума значуща, то пишіть офіційне звернення, яке направити слід на електронну адресу. Оскільки в нормативних документів немає ніякої інформації про розрахункову валюту між банком та платіжною системою.