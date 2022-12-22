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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 гру, 2022 20:50
Не заходит в приложуху, пишет "Щось пішло не так".
И так уже раз 5.
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:04
Искатель написав:
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло
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Alien
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:06
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:08
Alien написав: Искатель написав:
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло
Спасибо, у меня только что тоже зашло.
Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.
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Искатель
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:57
Искатель написав:
Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.
Тю, це ж ізя, якщо таке менше двох тижнів, то навіть зовсім і не дивує - фірмовий стиль. Я якось перед касою не зміг скинути із Заначки на кредитку, бо ізя спочатку просто вилітала, потім не присилала СМСку для входу - довелося заслати з ПУМБи.
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