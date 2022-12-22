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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:50

Не заходит в приложуху, пишет "Щось пішло не так".
И так уже раз 5.
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:04

Re: izibank

  Искатель написав:Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:06

Літаіт. Київ, Троя, поки світло є
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:08

  Alien написав:
  Искатель написав:Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло

Спасибо, у меня только что тоже зашло.
Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:57

  Искатель написав:Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.

Тю, це ж ізя, якщо таке менше двох тижнів, то навіть зовсім і не дивує - фірмовий стиль. Я якось перед касою не зміг скинути із Заначки на кредитку, бо ізя спочатку просто вилітала, потім не присилала СМСку для входу - довелося заслати з ПУМБи.
klug
 
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