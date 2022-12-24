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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 гру, 2022 20:50
Не заходит в приложуху, пишет "Щось пішло не так".
И так уже раз 5.
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
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Искатель
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:04
Искатель написав:
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло
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Alien
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:06
Літаіт. Київ, Троя, поки світло є
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Amethyst
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:08
Alien написав: Искатель написав:
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло
Спасибо, у меня только что тоже зашло.
Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.
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Искатель
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:57
Искатель написав:
Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.
Тю, це ж ізя, якщо таке менше двох тижнів, то навіть зовсім і не дивує - фірмовий стиль. Я якось перед касою не зміг скинути із Заначки на кредитку, бо ізя спочатку просто вилітала, потім не присилала СМСку для входу - довелося заслати з ПУМБи.
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klug
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Додано: Суб 24 гру, 2022 12:59
підкажіть, як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
в додатку цього не бачу, в виписці інфо про проводки немає.
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:18
dr_morgenstern написав:
підкажіть, як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
в додатку цього не бачу, в виписці інфо про проводки немає.
Та лааана, тама шикарна Виписка. Жмякнить по фейсу -- вхід у свій профіль, а тама мона за сек. замовити чудову Виписку на пошту від Макса Земляного
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Amethyst
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:46
Amethyst написав: dr_morgenstern написав:
підкажіть, як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
в додатку цього не бачу, в виписці інфо про проводки немає.
Та лааана, тама шикарна Виписка. Жмякнить по фейсу -- вхід у свій профіль, а тама мона за сек. замовити чудову Виписку на пошту від Макса Земляного
таки да, там прийщло ДВІ виписки, одна нормальна, а інша (яку я й дивився) якась обкоцана =)
згідно норм. виписки - платежі проводяться за +- 4 години, навіть у неопераційний час.
тобто для платежів вранці 30 грудня ізі точно не підійде =(
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dr_morgenstern
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