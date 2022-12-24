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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:50

Не заходит в приложуху, пишет "Щось пішло не так".
И так уже раз 5.
Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:04

Re: izibank

  Искатель написав:Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:06

Літаіт. Київ, Троя, поки світло є
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:08

  Alien написав:
  Искатель написав:Может кто-то проверить, заходит у него или нет?
В мене зайшло

Спасибо, у меня только что тоже зашло.
Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:57

  Искатель написав:Просто это первый раз такое выскакивало за все время, удивился.

Тю, це ж ізя, якщо таке менше двох тижнів, то навіть зовсім і не дивує - фірмовий стиль. Я якось перед касою не зміг скинути із Заначки на кредитку, бо ізя спочатку просто вилітала, потім не присилала СМСку для входу - довелося заслати з ПУМБи.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:59

Re: izibank

підкажіть, як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
в додатку цього не бачу, в виписці інфо про проводки немає.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:18

  dr_morgenstern написав:підкажіть, як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
в додатку цього не бачу, в виписці інфо про проводки немає.

Та лааана, тама шикарна Виписка. Жмякнить по фейсу -- вхід у свій профіль, а тама мона за сек. замовити чудову Виписку на пошту від Макса Земляного :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:46

  Amethyst написав:
  dr_morgenstern написав:підкажіть, як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
в додатку цього не бачу, в виписці інфо про проводки немає.

Та лааана, тама шикарна Виписка. Жмякнить по фейсу -- вхід у свій профіль, а тама мона за сек. замовити чудову Виписку на пошту від Макса Земляного :)

таки да, там прийщло ДВІ виписки, одна нормальна, а інша (яку я й дивився) якась обкоцана =)
згідно норм. виписки - платежі проводяться за +- 4 години, навіть у неопераційний час.
тобто для платежів вранці 30 грудня ізі точно не підійде =(
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:42

Re: izibank

  dr_morgenstern написав:платежі проводяться за +- 4 години, навіть у неопераційний час.

хм, у меня +2дн на проводку
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:48

Re: izibank

  dr_morgenstern написав:вранці 30 грудня ізі точно не підійде

А 30 грудня взагалі особливий день, особливо для Тасіного процесінга, який може і трати 1го січня провести кінцем 22го року :mrgreen:
Amethyst
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