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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:24
dr_morgenstern написав:
як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
По даті проводки.
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