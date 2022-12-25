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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 211212213214

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:24

Re: izibank

  dr_morgenstern написав:як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?
цікавить для пільгового періоду, зокрема.
По даті проводки.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:17

Конверт-депозит в Izi

Решил для эксперимента (ну, и потому, что cамый выгодный курс, Айбокса и УБИБа в нашей провинции нет) открыть конверт-депозит в Izi.
Перечитывать все не хочу :) Поэтому решил, как я понимаю, описать процесс. И большая просьба к тем, кто уже это делал, поправить меня, если я где-то ошибся, или подтвердить, если я все правильно изложил.
Итак, уже открыты виртуальная карта в долларах и гривне, как я понимаю, процесс производится следующим образом:
1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.
Или у Изи все проще?
2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?
Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.

3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?
4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.

Вроде все. Или что-то упустил?
Заранее большое спасибо и +1 в карму за каждое дельное замечание-подсказку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:24

По п.2 банк має на увазі що ви можете поповнити конвертаційний депозит власною валютою. Конвертаційною саме
поповнити трьох місячний депозит не можна мабуть в жодному з банків.
По п.4 саме так
Alien
 
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