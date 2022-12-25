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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 211212213214 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Суб 24 гру, 2022 16:24 Re: izibank dr_morgenstern написав: як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?

цікавить для пільгового періоду, зокрема. як у ізі рахуються трати - по даті операції чи по даті проводки?цікавить для пільгового періоду, зокрема. По даті проводки. По даті проводки. Howl

Повідомлень: 5072 З нами з: 08.03.18 Подякував: 511 раз. Подякували: 941 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 гру, 2022 11:17 Конверт-депозит в Izi

Перечитывать все не хочу Поэтому решил, как я понимаю, описать процесс. И большая просьба к тем, кто уже это делал, поправить меня, если я где-то ошибся, или подтвердить, если я все правильно изложил.

Итак, уже открыты виртуальная карта в долларах и гривне, как я понимаю, процесс производится следующим образом:

1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.

Или у Изи все проще?

2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?

Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.



3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?

4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.



Вроде все. Или что-то упустил?

Заранее большое спасибо и +1 в карму за каждое дельное замечание-подсказку. Решил для эксперимента (ну, и потому, что cамый выгодный курс, Айбокса и УБИБа в нашей провинции нет) открыть конверт-депозит в Izi.Перечитывать все не хочуПоэтому решил, как я понимаю, описать процесс. И большая просьба к тем, кто уже это делал, поправить меня, если я где-то ошибся, или подтвердить, если я все правильно изложил.Итак, уже открыты виртуальная карта в долларах и гривне, как я понимаю, процесс производится следующим образом:1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.Или у Изи все проще?2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.Вроде все. Или что-то упустил?Заранее большое спасибо и +1 в карму за каждое дельное замечание-подсказку. Искатель Повідомлень: 5648 З нами з: 22.02.16 Подякував: 881 раз. Подякували: 4651 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 гру, 2022 11:24 По п.2 банк має на увазі що ви можете поповнити конвертаційний депозит власною валютою. Конвертаційною саме

поповнити трьох місячний депозит не можна мабуть в жодному з банків.

По п.4 саме так Alien Повідомлень: 1035 З нами з: 12.01.20 Подякував: 39 раз. Подякували: 256 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 211212213214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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