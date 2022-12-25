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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:24
Re: izibank
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:17
Конверт-депозит в Izi
Решил для эксперимента (ну, и потому, что cамый выгодный курс, Айбокса и УБИБа в нашей провинции нет) открыть конверт-депозит в Izi.
Перечитывать все не хочу Поэтому решил, как я понимаю, описать процесс. И большая просьба к тем, кто уже это делал, поправить меня, если я где-то ошибся, или подтвердить, если я все правильно изложил.
Итак, уже открыты виртуальная карта в долларах и гривне, как я понимаю, процесс производится следующим образом:
1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.
Или у Изи все проще?
2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?
Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.
3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?
4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.
Вроде все. Или что-то упустил?
Заранее большое спасибо и +1 в карму за каждое дельное замечание-подсказку.
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:24
По п.2 банк має на увазі що ви можете поповнити конвертаційний депозит власною валютою. Конвертаційною саме
поповнити трьох місячний депозит не можна мабуть в жодному з банків.
По п.4 саме так
Додано: Нед 25 гру, 2022 13:07
А как можно без комиссии пополнить налом карту Изибанка? Кто принимает, кроме терминалов самой ТАСи, которые у нас на другом конце города?
Додано: Нед 25 гру, 2022 13:18
Кому что быстрое, но вообще по скорости наоборот: СЭП обычно требует пары-тройки часов, P2P - секунд. Насколько я заметил, депо после появления денег на балансе карты можно открывать сразу и не заморачиваться что там по счёту.
Додано: Нед 25 гру, 2022 13:22
Овердрафт потом не вылезает? ... ТАСя в свое время грешила овером, поэтому опасаюсь.
Тут еще такое... я с НЕО буду отправлять, поэтому ни P2P, ни СЭПом все сразу отправить не удастся, придется порционно толкать.
Поэтому прорабатываю все нюансы...
Додано: Нед 25 гру, 2022 13:22
Овердрафт потом не вылезает? ... ТАСя в свое время грешила овером, поэтому опасаюсь.
Тут еще такое... я с НЕО буду отправлять, поэтому ни P2P, ни СЭПом все сразу отправить не удастся, придется порционно толкать.
Поэтому прорабатываю все нюансы...
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:07
все эти переводы частями, дробление, поиск тропинок, лимиты, овердрафты.. настолько задолбало, что в последнее время по старинке приношу в мешке 100к
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:26
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:27
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