Для оформления депо всё будет норм.
Заказы обрабатываются каждый понедельник и можно снимать со следующего понедельника.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:44
Re: izibank
Для оформления депо всё будет норм.
Заказы обрабатываются каждый понедельник и можно снимать со следующего понедельника.
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:58
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:02
Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ
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