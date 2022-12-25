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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:44

Re: izibank

  Искатель написав:Овердрафт потом не вылезает?
Для оформления депо всё будет норм.
  Искатель написав:Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?
Заказы обрабатываются каждый понедельник и можно снимать со следующего понедельника.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:58

  Искатель написав:А как можно без комиссии пополнить налом карту Изибанка? Кто принимает, кроме терминалов самой ТАСи, которые у нас на другом конце города?

Інколи щоб знайти відповіді на свої питання таки варто глянути у тарифи - вони там в самому додатку ізі
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:02

Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:11

  Искатель написав:Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ

Изипей, сити24
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:10

  lara_08 написав:
  Искатель написав:Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ

Изипей, сити24

Які обмеження по сумі в терміналах ?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:48

  novichok написав:
  lara_08 написав:
  Искатель написав:Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ

Изипей, сити24

Які обмеження по сумі в терміналах ?

5к, якщо є ДІЯ, то можна підняти до 29999 грн.

Ще можна закинути спортсменам (у них більше партнерів) і потім у межах ТАСі на IBAN 23/7.
klug
 
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