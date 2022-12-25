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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:44
Искатель написав:
Овердрафт потом не вылезает?
Для оформления депо всё будет норм.
Искатель написав:
Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?
Заказы обрабатываются каждый понедельник и можно снимать со следующего понедельника.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:58
Искатель написав:
А как можно без комиссии пополнить налом карту Изибанка? Кто принимает, кроме терминалов самой ТАСи, которые у нас на другом конце города?
Інколи щоб знайти відповіді на свої питання таки варто глянути у тарифи - вони там в самому додатку ізі
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:02
Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ
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Искатель
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Додано: Нед 25 гру, 2022 17:11
Искатель написав:
Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ
Изипей, сити24
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lara_08
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Додано: Нед 25 гру, 2022 18:10
lara_08 написав: Искатель написав:
Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ
Изипей, сити24
Які обмеження по сумі в терміналах ?
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novichok
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Додано: Нед 25 гру, 2022 18:48
novichok написав: lara_08 написав: Искатель написав:
Вопрос был, через чей терминал можно пополнить карту Изи без комиссии? Спасибо большое за ответ
Изипей, сити24
Які обмеження по сумі в терміналах ?
5к, якщо є ДІЯ, то можна підняти до 29999 грн.
Ще можна закинути спортсменам (у них більше партнерів) і потім у межах ТАСі на IBAN 23/7.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 20:09
Підкажіть як за допомогою Дії поповнити на 30к замість 5к?
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Boundless
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Додано: Нед 25 гру, 2022 21:40
Boundless написав:
Підкажіть як за допомогою Дії поповнити на 30к замість 5к?
Москалики розповідають у картинках https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... BB-EasyPay
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:03
А между какими строчками читать, чтобы хотя бы слово "ДІЯ" было?
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moveton
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