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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:14
Здравствуйте. Какие купюры по состоянию в долларах выдаёт ИЗя после окончания конверт. депо через ТАС соответственно. В Ощаде и Укргазе сильно придираются к купюрам в долларе
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Алексей77
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