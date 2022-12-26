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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:14

Re: izibank

Здравствуйте. Какие купюры по состоянию в долларах выдаёт ИЗя после окончания конверт. депо через ТАС соответственно. В Ощаде и Укргазе сильно придираются к купюрам в долларе
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:34

Мне изя в Таз-е в Киеве выдал смесь ново-старыми, но хорошего качества.
Укргаз, где я был, хотел только новье ролучить, остальное не берет.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:48

  demichh написав:Мне изя в Таз-е в Киеве выдал смесь ново-старыми, но хорошего качества.
Укргаз, где я был, хотел только новье ролучить, остальное не берет.

А зачем нужно было их нести в Укргаз ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:03

  lara_08 написав:А зачем нужно было их нести в Укргаз ?

А там буває курс вищий,чим в обмінних пунктах
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:14

  novichok написав:
  lara_08 написав:А зачем нужно было их нести в Укргаз ?

А там буває курс вищий,чим в обмінних пунктах

У Укргаза хороший курс покупки? :shock: Это в каком заповеднике такое? Вот сейчас в Одессе 40.40 в обменках, 40.35 в щедрых банках, в Укргазе 39.00 - почётное второе место с конца. И это типичная картина.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:19

  novichok написав:
  lara_08 написав:А зачем нужно было их нести в Укргаз ?

А там буває курс вищий,чим в обмінних пунктах
буває,
коли бакс знижується - вони "гальмують" довгенько

а при рості бакса - аналогічно, але навпаки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:44

Re: izibank

Короче с Изей можно работать по конверт-депо верно?
Алексей77
 
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