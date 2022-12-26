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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:14
Здравствуйте. Какие купюры по состоянию в долларах выдаёт ИЗя после окончания конверт. депо через ТАС соответственно. В Ощаде и Укргазе сильно придираются к купюрам в долларе
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Алексей77
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:34
Мне изя в Таз-е в Киеве выдал смесь ново-старыми, но хорошего качества.
Укргаз, где я был, хотел только новье ролучить, остальное не берет.
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demichh
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:48
demichh написав:
Мне изя в Таз-е в Киеве выдал смесь ново-старыми, но хорошего качества.
Укргаз, где я был, хотел только новье ролучить, остальное не берет.
А зачем нужно было их нести в Укргаз ?
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lara_08
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Додано: Пон 26 гру, 2022 14:03
lara_08 написав:
А зачем нужно было их нести в Укргаз ?
А там буває курс вищий,чим в обмінних пунктах
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novichok
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Додано: Пон 26 гру, 2022 14:14
novichok написав: lara_08 написав:
А зачем нужно было их нести в Укргаз ?
А там буває курс вищий,чим в обмінних пунктах
У Укргаза хороший курс покупки?
Это в каком заповеднике такое? Вот сейчас в Одессе 40.40 в обменках, 40.35 в щедрых банках, в Укргазе 39.00 - почётное второе место с конца. И это типичная картина.
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moveton
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Додано: Пон 26 гру, 2022 14:19
novichok написав: lara_08 написав:
А зачем нужно было их нести в Укргаз ?
А там буває курс вищий,чим в обмінних пунктах
буває,коли бакс знижується
- вони "гальмують" довгенько
а при рості бакса - аналогічно, але навпаки
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:11
flysoulfly написав: novichok написав: lara_08 написав:
А зачем нужно было их нести в Укргаз ?
А там буває курс вищий,чим в обмінних пунктах
буває,коли бакс знижується
- вони "гальмують" довгенько
а при рості бакса - аналогічно, але навпаки
Да, они не так оперативно реагируют почему-то
сдавал Газмясу по курсу выше, чем в обменке
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emeta
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