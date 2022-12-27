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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:50

  1finanсier написав:Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?

На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:39

  ВIВ написав:
  1finanсier написав:Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?

На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.

А что, кроме, как по понедельникам, не выдают? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 06:51

Re: izibank

moveton, индивидуальный подход для тех, кто разместил комментарий под постах izibank в соцсетях. :)
Howl
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