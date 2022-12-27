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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:50
1finanсier написав:
Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?
На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
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ВIВ
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:39
ВIВ написав: 1finanсier написав:
Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?
На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
А что, кроме, как по понедельникам, не выдают?
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moveton
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Додано: Вів 27 гру, 2022 06:51
moveton, индивидуальный подход для тех, кто разместил комментарий под постах izibank в соцсетях.
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Howl
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