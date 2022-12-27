Додано: Вів 27 гру, 2022 14:03

curiousobro написав: Вибачаюсь за можливо наївне питання, але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці? Бо про це ніде не сказано, щонайменше в тарифах. Вибачаюсь за можливо наївне питання, але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці? Бо про це ніде не сказано, щонайменше в тарифах.

Ни у какого банка не встречал, чтобы этот механизм был расписан. Ещё со времён Привата, который внесённое наличкой разрешал обналичивать без комисса. Даже у Мони не сказано, как он определяет какие деньги на счету карты предпринимательские, а какие обычные, чтобы при обнале 0.5% снять. В Аккорде недавно приставал к девочкам с этим вопросом. Из их сумбурных объяснений вывел, что при карте есть скрытый счётчик денег, который увеличивается при поступлении именно депозита и уменьшается при любом выводе денег с карты. Т.е., если с карты после депо всё вывести безналом и потом безналом пополнить, то это уже депозитными деньгами не будет. Но не факт, что в Изе не как-то иначе.