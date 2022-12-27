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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 215216217218>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:50

  1finanсier написав:Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?

На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:39

  ВIВ написав:
  1finanсier написав:Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?

На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.

А что, кроме, как по понедельникам, не выдают? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 06:51

Re: izibank

moveton, индивидуальный подход для тех, кто разместил комментарий под постах izibank в соцсетях. :)
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:25

  moveton написав:
  ВIВ написав:
  1finanсier написав:Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?

На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.

А что, кроме, как по понедельникам, не выдают? :shock:


Если делаешь заказ валюты во вторник или в пн во второй половине дня, то получаешь спустя две недели
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:38

Re: izibank

Тарифи трохи суперечливі.
Зняття з валютної картки власних коштів - 0,75% + 15 грн
Зняття з iziдепозиту у касі ТАС - 15грн
Депозит падає на валютну картку, а не як в моно висить десь на розподільчому.

Вибачаюсь за можливо наївне питання, але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці? Бо про це ніде не сказано, щонайменше в тарифах. Може в договорі на депозит щось є про цей механізм?

Наперед дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:03

  curiousobro написав:Вибачаюсь за можливо наївне питання, але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці? Бо про це ніде не сказано, щонайменше в тарифах.

Ни у какого банка не встречал, чтобы этот механизм был расписан. Ещё со времён Привата, который внесённое наличкой разрешал обналичивать без комисса. Даже у Мони не сказано, как он определяет какие деньги на счету карты предпринимательские, а какие обычные, чтобы при обнале 0.5% снять. В Аккорде недавно приставал к девочкам с этим вопросом. Из их сумбурных объяснений вывел, что при карте есть скрытый счётчик денег, который увеличивается при поступлении именно депозита и уменьшается при любом выводе денег с карты. Т.е., если с карты после депо всё вывести безналом и потом безналом пополнить, то это уже депозитными деньгами не будет. Но не факт, что в Изе не как-то иначе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:17

Re: izibank

ВIВ написав:
  1finanсier написав:Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?

На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
Третий?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:31

Re: izibank

Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53

  Boundless написав:Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?


Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился

Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:55

  ВIВ написав:
  1finanсier написав:Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?

На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.

Почему? В день окончания отдают.
demichh
 
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