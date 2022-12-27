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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 00:50
1finanсier написав:
Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?
На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:39
ВIВ написав: 1finanсier написав:
Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?
На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
А что, кроме, как по понедельникам, не выдают?
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moveton
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Додано: Вів 27 гру, 2022 06:51
moveton, индивидуальный подход для тех, кто разместил комментарий под постах izibank в соцсетях.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 10:25
moveton написав: ВIВ написав: 1finanсier написав:
Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?
На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
А что, кроме, как по понедельникам, не выдают?
Если делаешь заказ валюты во вторник или в пн во второй половине дня, то получаешь спустя две недели
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emeta
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Додано: Вів 27 гру, 2022 12:38
Тарифи трохи суперечливі.
Зняття з валютної картки власних коштів - 0,75% + 15 грн
Зняття з iziдепозиту у касі ТАС - 15грн
Депозит падає на валютну картку, а не як в моно висить десь на розподільчому.
Вибачаюсь за можливо наївне питання, але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці? Бо про це ніде не сказано, щонайменше в тарифах. Може в договорі на депозит щось є про цей механізм?
Наперед дякую!
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curiousobro
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Додано: Вів 27 гру, 2022 14:03
curiousobro написав:
Вибачаюсь за можливо наївне питання, але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці? Бо про це ніде не сказано, щонайменше в тарифах.
Ни у какого банка не встречал, чтобы этот механизм был расписан. Ещё со времён Привата, который внесённое наличкой разрешал обналичивать без комисса. Даже у Мони не сказано, как он определяет какие деньги на счету карты предпринимательские, а какие обычные, чтобы при обнале 0.5% снять. В Аккорде недавно приставал к девочкам с этим вопросом. Из их сумбурных объяснений вывел, что при карте есть скрытый счётчик денег, который увеличивается при поступлении именно депозита и уменьшается при любом выводе денег с карты. Т.е., если с карты после депо всё вывести безналом и потом безналом пополнить, то это уже депозитными деньгами не будет. Но не факт, что в Изе не как-то иначе.
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moveton
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Додано: Вів 27 гру, 2022 14:17
ВIВ написав: 1finanсier написав:
Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?
На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
Третий?
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Ромасик
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:31
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
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Boundless
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:53
Boundless написав:
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился
Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
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emeta
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:55
ВIВ написав: 1finanсier написав:
Панове, знімати доллари можна в день закінчення конв депо чи вже на наступний?
На следующий.
Заказать надо за 2 понедельника до окончания и отдать обещают в понедельник.
Почему? В день окончания отдают.
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demichh
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