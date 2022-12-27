|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:56
Мне сказали что закажут на понедельник и можно снимать всю неделю. Я так и сделал (снял в среду). Может повезло.
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01
Re: izibank
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
Зараз переглядають цей форум: Batarejkin, sens і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|