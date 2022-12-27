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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:56

Мне сказали что закажут на понедельник и можно снимать всю неделю. Я так и сделал (снял в среду). Может повезло.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01

Re: izibank

emeta написав:
  Boundless написав:Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?


Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился

Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16

  Boundless написав:
emeta написав:
  Boundless написав:Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?


Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился

Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?


в любое время, можно и за три недели заказать
Не обязательно делать заказ именно в понедельник
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:50

Понравилось, что у Изи при открытии конверт-депозита показывает, на какую сумму в гривне можно еще открыть в этом месяце, учитывая депозиты ТАСи и Изи.
Хотя, учитывая, что это - общая касса, а курс у Изи ниже, вопрос, где открывать, кажется, очевиден.
Хотя, как я понял, при получении будут "танцы с бубном". Ну, посмотрим.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:18

  Boundless написав:
emeta написав:
  Boundless написав:Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?


Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился

Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?

Краще замовити вже зараз, бо у мене сьогодні прийняли заявку на 9-те (найближча дата).
klug
 
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