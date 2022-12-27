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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:56
Мне сказали что закажут на понедельник и можно снимать всю неделю. Я так и сделал (снял в среду). Может повезло.
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demichh
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01
emeta написав: Boundless написав:
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился
Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
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Boundless
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16
Boundless написав: emeta написав: Boundless написав:
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился
Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
в любое время, можно и за три недели заказать
Не обязательно делать заказ именно в понедельник
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emeta
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:50
Понравилось, что у Изи при открытии конверт-депозита показывает, на какую сумму в гривне можно еще открыть в этом месяце, учитывая депозиты ТАСи и Изи.
Хотя, учитывая, что это - общая касса, а курс у Изи ниже, вопрос, где открывать, кажется, очевиден.
Хотя, как я понял, при получении будут "танцы с бубном". Ну, посмотрим.
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Искатель
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Додано: Вів 27 гру, 2022 18:18
Boundless написав: emeta написав: Boundless написав:
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился
Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
Краще замовити вже зараз, бо у мене сьогодні прийняли заявку на 9-те (найближча дата).
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klug
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