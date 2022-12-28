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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:56
Мне сказали что закажут на понедельник и можно снимать всю неделю. Я так и сделал (снял в среду). Может повезло.
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demichh
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01
emeta написав: Boundless написав:
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился
Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
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Boundless
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16
Boundless написав: emeta написав: Boundless написав:
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился
Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
в любое время, можно и за три недели заказать
Не обязательно делать заказ именно в понедельник
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emeta
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:50
Понравилось, что у Изи при открытии конверт-депозита показывает, на какую сумму в гривне можно еще открыть в этом месяце, учитывая депозиты ТАСи и Изи.
Хотя, учитывая, что это - общая касса, а курс у Изи ниже, вопрос, где открывать, кажется, очевиден.
Хотя, как я понял, при получении будут "танцы с бубном". Ну, посмотрим.
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Искатель
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Додано: Вів 27 гру, 2022 18:18
Boundless написав: emeta написав: Boundless написав:
Тобто треба підгадати так щоб депозит закінчився в пн?
Здесь не как у Сени (заказ только после выплаты депо на карту)
Можно заказать валюту когда депозит еще не закончился
Словом, нормальные условия у Изи
Нужно просто заказывать заранее
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
Краще замовити вже зараз, бо у мене сьогодні прийняли заявку на 9-те (найближча дата).
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klug
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Додано: Вів 27 гру, 2022 18:45
moveton написав:
Даже у Мони не сказано, как он определяет какие деньги на счету карты предпринимательские, а какие обычные, чтобы при обнале 0.5% снять.
Кстати, решил всё таки потерзать монину поддержку этим вопросом. Они сказали, что у них счётчик безкомиссовых денег уменьшается только при обнале, а не так жлобски, как у Аккорда. Поэтому у Изи точно может быть любой из этих вариантов. Нужно уже изину поддержку мучить, чтобы узнать точно.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 19:44
curiousobro написав:
Вибачаюсь за можливо наївне питання, але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці?
Да, Изя прекрасно видит - кошерные (деповские) это деньги или левые
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mustbe
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Додано: Вів 27 гру, 2022 19:56
curiousobro написав:
але вони якось вміють відрізняти депозитні і власні кошти на картці?
Ви коли робите замовлення валютної готівки, щоб забрати депозит, то вони в заявці це помічають статус цих коштів.
Комісія 15 ₴ сплачується з призначенням:
"Комісія за видачу власних готівкових коштів без участі картки з рахунку 2620*/840 зг. договору № * від <дата оформлення картки izi> та тарифів Банку. Без ПДВ.
"
Т. е. официально нет никакого упоминания о статусе этих средств.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 15:06
Вітаю. Чи було у когось щось подібне? Скидав кошти з дебетної віртуалки на кредитку. Тобто між своїми картками. З дебетки вони списалися, а ось на кредитну не зарахувалися. І якесь повідомлення з'явилися: Дублювання транзакції.
Підтримка каже про технічний збій, але не каже про терміни зарахування. А кошти потрібні на зараз.
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