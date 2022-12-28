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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:56
Мне сказали что закажут на понедельник и можно снимать всю неделю. Я так и сделал (снял в среду). Может повезло.
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01
Re: izibank
Тобто якщо в мене закінчується депозит, припустимо, 11 січня (середа), то щоб отримати в цей день (11 січня) необхідно замовити готівку: 1) точно 2 січня до 11-00 (понеділок); 2) в будь-який час, але не пізніше 11-00 2 січня. Вірно?
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:16
в любое время, можно и за три недели заказать
Не обязательно делать заказ именно в понедельник
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:50
Понравилось, что у Изи при открытии конверт-депозита показывает, на какую сумму в гривне можно еще открыть в этом месяце, учитывая депозиты ТАСи и Изи.
Хотя, учитывая, что это - общая касса, а курс у Изи ниже, вопрос, где открывать, кажется, очевиден.
Хотя, как я понял, при получении будут "танцы с бубном". Ну, посмотрим.
Додано: Вів 27 гру, 2022 18:18
Краще замовити вже зараз, бо у мене сьогодні прийняли заявку на 9-те (найближча дата).
Додано: Вів 27 гру, 2022 18:45
Кстати, решил всё таки потерзать монину поддержку этим вопросом. Они сказали, что у них счётчик безкомиссовых денег уменьшается только при обнале, а не так жлобски, как у Аккорда. Поэтому у Изи точно может быть любой из этих вариантов. Нужно уже изину поддержку мучить, чтобы узнать точно.
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:44
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:56
Re: izibank
Ви коли робите замовлення валютної готівки, щоб забрати депозит, то вони в заявці це помічають статус цих коштів.
Комісія 15 ₴ сплачується з призначенням:
"Комісія за видачу власних готівкових коштів без участі картки з рахунку 2620*/840 зг. договору № * від <дата оформлення картки izi> та тарифів Банку. Без ПДВ."
Т. е. официально нет никакого упоминания о статусе этих средств.
Додано: Сер 28 гру, 2022 15:06
Re: izibank
Вітаю. Чи було у когось щось подібне? Скидав кошти з дебетної віртуалки на кредитку. Тобто між своїми картками. З дебетки вони списалися, а ось на кредитну не зарахувалися. І якесь повідомлення з'явилися: Дублювання транзакції.
Підтримка каже про технічний збій, але не каже про терміни зарахування. А кошти потрібні на зараз.
Додано: Сер 28 гру, 2022 18:07
Тарифи з 28.01.23
За рахунок кредитних коштів комісія змінюється з 4% на 4,9% за наступними операціями:
переказ з поточного рахунку,
переказ між власними картками,
переказ на картки інших осіб,
переказ на картки інших банків через застосунок,
переказ на картки інших банків через інші сервіси,
операції валютообміну.
2)За рахунок власних коштів:
Переказ на картки інших банків через застосунок izibank
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 2% + 5,00 грн.
Було: до 150 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 150 000 грн. - комісія 0,5% від суми перевищення.
Стане: до 75 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 75 000 грн. - комісія 1% + 5,00 грн.
3)Переказ з картки izibank на будь-яку іншу картку через різні сервіси P2P
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 1 операція на місяць безкоштовно, починаючи з 2-ї комісія 3% + 10,00 грн.
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