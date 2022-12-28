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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:57

  novichok написав:За рахунок кредитних коштів комісія змінюється з 4% на 4,9% за наступними операціями:
переказ з поточного рахунку,
переказ між власними картками,
переказ на картки інших осіб,
переказ на картки інших банків через застосунок,
переказ на картки інших банків через інші сервіси,
операції валютообміну.

2)За рахунок власних коштів:
Переказ на картки інших банків через застосунок izibank
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 2% + 5,00 грн.

Було: до 150 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 150 000 грн. - комісія 0,5% від суми перевищення.
Стане: до 75 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 75 000 грн. - комісія 1% + 5,00 грн.

3)Переказ з картки izibank на будь-яку іншу картку через різні сервіси P2P
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 1 операція на місяць безкоштовно, починаючи з 2-ї комісія 3% + 10,00 грн.

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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:19

  _PORT_UA написав:Вітаю. Чи було у когось щось подібне? Скидав кошти з дебетної віртуалки на кредитку. Тобто між своїми картками. З дебетки вони списалися, а ось на кредитну не зарахувалися. І якесь повідомлення з'явилися: Дублювання транзакції.
Підтримка каже про технічний збій, але не каже про терміни зарахування. А кошти потрібні на зараз.


Как тут вообще перебрасываются средства между своими же счетами в банке?
Нет отдельного пункта меню как у Скунса получается?
Отправлять в приложении так же как и на карту чужого банка?
emeta
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