novichok написав:За рахунок кредитних коштів комісія змінюється з 4% на 4,9% за наступними операціями:
переказ з поточного рахунку,
переказ між власними картками,
переказ на картки інших осіб,
переказ на картки інших банків через застосунок,
переказ на картки інших банків через інші сервіси,
операції валютообміну.
2)За рахунок власних коштів:
Переказ на картки інших банків через застосунок izibank
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 2% + 5,00 грн.
Було: до 150 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 150 000 грн. - комісія 0,5% від суми перевищення.
Стане: до 75 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 75 000 грн. - комісія 1% + 5,00 грн.
3)Переказ з картки izibank на будь-яку іншу картку через різні сервіси P2P
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 1 операція на місяць безкоштовно, починаючи з 2-ї комісія 3% + 10,00 грн.
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