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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 18:57
novichok написав:
За рахунок кредитних коштів комісія змінюється з 4% на 4,9% за наступними операціями:
переказ з поточного рахунку,
переказ між власними картками,
переказ на картки інших осіб,
переказ на картки інших банків через застосунок,
переказ на картки інших банків через інші сервіси,
операції валютообміну.
2)За рахунок власних коштів:
Переказ на картки інших банків через застосунок izibank
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 2% + 5,00 грн.
Було: до 150 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 150 000 грн. - комісія 0,5% від суми перевищення.
Стане: до 75 000 грн. на місяць безкоштовно, більше 75 000 грн. - комісія 1% + 5,00 грн.
3)Переказ з картки izibank на будь-яку іншу картку через різні сервіси P2P
Було: 10 операцій на місяць безкоштовно, починаючи з 11-ї операції комісія 1,5% min 5,00 грн.
Стане: 1 операція на місяць безкоштовно, починаючи з 2-ї комісія 3% + 10,00 грн.
#зрада
прикрили гади стежечку з тасі...
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curiousobro
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Додано: Сер 28 гру, 2022 19:19
_PORT_UA написав:
Вітаю. Чи було у когось щось подібне? Скидав кошти з дебетної віртуалки на кредитку. Тобто між своїми картками. З дебетки вони списалися, а ось на кредитну не зарахувалися. І якесь повідомлення з'явилися: Дублювання транзакції.
Підтримка каже про технічний збій, але не каже про терміни зарахування. А кошти потрібні на зараз.
Как тут вообще перебрасываются средства между своими же счетами в банке?
Нет отдельного пункта меню как у Скунса получается?
Отправлять в приложении так же как и на карту чужого банка?
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emeta
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:20
_PORT_UA написав:
Скидав кошти з дебетної віртуалки на кредитку. Тобто між своїми картками.
Это проходит, как Р2Р.
Я стараюсь переводить между своими счетами, правда мало кто это додумается делать.
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Howl
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:49
emeta написав:
Как тут вообще перебрасываются средства между своими же счетами в банке?
Нет отдельного пункта меню как у Скунса получается?
Отправлять в приложении так же как и на карту чужого банка?
Если свайпнуть номер карты, получите свою карту
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Ромасик
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:01
Крутий аналог монобанку. Випустила картку ще до війни з кредитним лімітом, користуюсь з задоволенням
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TetanaKosyk
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:43
TetanaKosyk написав:
Крутий аналог монобанку. Випустила картку ще до війни з кредитним лімітом, користуюсь з задоволенням
Скільки зараз платять за пост?
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Ромасик
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:58
TetanaKosyk написав:
Крутий аналог монобанку. Випустила картку ще до війни з кредитним лімітом, користуюсь з задоволенням
Изя взяла плохой пример с альянса, размещая подобный спам.
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Порт
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:33
Ромасик написав:
Скільки зараз платять за пост?
Судя по тому, что второй пост этого пользователя аналогичный, но даже не про банки - очень мало. Приходится хвататься за любой повод
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moveton
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:23
Господа, подскажите, а что у ТАСи и Изи общий лимит 100 К?
А то я занес седня в ТАСю первый раз, рядом человек получал от ИЗИ депо. Вот я и пришел сюда почитать, может добавить еще один в банк в этот (Лохотрон) аукцион невиданной щедрости)))
Заранее спасибо!
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Shummi
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:36
Shummi написав:
Господа, подскажите, а что у ТАСи и Изи общий лимит 100 К?
А то я занес седня в ТАСю первый раз, рядом человек получал от ИЗИ депо. Вот я и пришел сюда почитать, может добавить еще один в банк в этот (Лохотрон) аукцион невиданной щедрости)))
Заранее спасибо!
Лимит общий 100к. на Тасю и изи
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lara_08
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