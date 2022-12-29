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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 гру, 2022 21:40
Shummi написав:
Господа, подскажите, а что у ТАСи и Изи общий лимит 100 К?
Что тут подсказывать? С точки зрения НБУ Изибанка, как и Монобанка и прочих "банков без отделений", как отдельных банков, не существует. Договор любого изиного депо начинается со слов "АТ "Таскомбанк"".
Более интересно в чём прикол конвертировать в Тасе по 37.3, когда можно такое же депо в ту же Тасю сделать через Изю по 36.93. Чтобы 15 грн за выдачу не платить?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:44
Блин протупил, ну в Январе открою ИЗИ) И ни одна сволочь же в отделении не подскажет)))
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Shummi
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:05
Shummi написав:
Блин протупил, ну в Январе открою ИЗИ) И ни одна сволочь же в отделении не подскажет)))
Я вам більше скажу - вони навіть запропонують відкрити депо безпосередньо у відділенні, хоча при відкритті через т2ю виходить дешевше. А коли їм кажеш що відкриєш сам у додатку ще й ображаються.
Тим же хто питає чому не відкрити відразу у ізі - маю негативний досвід не дуже якісної роботи гарячки ізі при замовлені валюти в Тасі. Воно у Кийовах може і гладше проходить а у прифронтовому місті ймовірність безпроблемно та в строк отримати свої кревні значно вище якщо твій депо відкритий безпосередньо у мамки (себто татка)
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Alien
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:29
Харьков, относительно прифронтовой) но попробуем в январе уже, что делать)
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Shummi
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:41
Shummi написав:
Харьков, относительно прифронтовой) но попробуем в январе уже, что делать)
Та не питання - нехай щастить - я просто собi повторення безглуздого спiлкування бiльше не хочу. А так може вони i налагодять власнi процеси i панство отримуватиме свої депо легко, швидко та безпроблемно. Але менi оця їхня система замовлення "за два понедiлка" - чомусь нагадала те безглузде бубнiння iмпотентної гарячки, що їм вiддiлення Тасi просто тупо не вiдповiда на їх запити. Я свого часу цього вже вислухав вдосталь. Тому не хочу. Власнi нерви менi дорожче.
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Alien
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