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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:55

  novichok написав:
  evgr написав:Підкажіть, депозит у Ізібанку 36.93 та 15 грн за зняття? І все?
Жодних інших прихованих комісій?

Так, по витратам все, але присутня специфіка замовлення напередодні закінчення депо. Гортайте гілку

Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.
Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.
Але хто не ризикує - той купляє по 41 :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:04

Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?
evgr
 
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