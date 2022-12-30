Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.
Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.
Але хто не ризикує - той купляє по 41
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:55
Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.
Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.
Але хто не ризикує - той купляє по 41
Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:04
Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:10
Депозит виплачується на картковий usd рахунок.
Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.
В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова.
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