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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:55

  novichok написав:
  evgr написав:Підкажіть, депозит у Ізібанку 36.93 та 15 грн за зняття? І все?
Жодних інших прихованих комісій?

Так, по витратам все, але присутня специфіка замовлення напередодні закінчення депо. Гортайте гілку

Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.
Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.
Але хто не ризикує - той купляє по 41 :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:04

Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?
evgr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:10

  evgr написав:Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?

Депозит виплачується на картковий usd рахунок.
Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.
В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:38

А якщо по завершенню строку просто перекинути на універсальну валютну ПБ - так можливо, це ж без комісії?

Потім закинути не депозит до запиту, вивести звідти на карту для виплат і отримати в касі ПБ.

Просто у моєму місті немає ані відділень Конкорду (задля Необанку), ані Універсалу (задля Моно).
Фактично Ізі виграє і курсом, і наявністю фактичного відділення Тасу, де можна отримати валюту.
evgr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:03

  curiousobro написав:
  evgr написав:Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?

Депозит виплачується на картковий usd рахунок.
Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.
В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова.

Тем более, что изя уже ухудшил условия по переводам с карты на карту, по кешбэку тоже общая максимальная сумма будет 600 грн по программе пригласи друга и категориям от банка
lara_08
 
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