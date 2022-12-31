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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 218219220221 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.2 5 15 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 3 Всього голосів : 15 Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:55 novichok написав: evgr написав: Підкажіть, депозит у Ізібанку 36.93 та 15 грн за зняття? І все?

Жодних інших прихованих комісій? Підкажіть, депозит у Ізібанку 36.93 та 15 грн за зняття? І все?Жодних інших прихованих комісій?

Так, по витратам все, але присутня специфіка замовлення напередодні закінчення депо. Гортайте гілку Так, по витратам все, але присутня специфіка замовлення напередодні закінчення депо. Гортайте гілку

Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.

Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.

Але хто не ризикує - той купляє по 41 Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.Але хто не ризикує - той купляє по 41 curiousobro Повідомлень: 2793 З нами з: 21.07.17 Подякував: 56 раз. Подякували: 432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:04 Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів? evgr Повідомлень: 6 З нами з: 29.12.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:10 evgr написав: Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів? Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?

Депозит виплачується на картковий usd рахунок.

Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.

В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова. Депозит виплачується на картковий usd рахунок.Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова. curiousobro Повідомлень: 2793 З нами з: 21.07.17 Подякував: 56 раз. Подякували: 432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:38 А якщо по завершенню строку просто перекинути на універсальну валютну ПБ - так можливо, це ж без комісії?



Потім закинути не депозит до запиту, вивести звідти на карту для виплат і отримати в касі ПБ.



Просто у моєму місті немає ані відділень Конкорду (задля Необанку), ані Універсалу (задля Моно).

Фактично Ізі виграє і курсом, і наявністю фактичного відділення Тасу, де можна отримати валюту. evgr Повідомлень: 6 З нами з: 29.12.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:03 curiousobro написав: evgr написав: Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів? Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?

Депозит виплачується на картковий usd рахунок.

Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.

В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова. Депозит виплачується на картковий usd рахунок.Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова.

Тем более, что изя уже ухудшил условия по переводам с карты на карту, по кешбэку тоже общая максимальная сумма будет 600 грн по программе пригласи друга и категориям от банка Тем более, что изя уже ухудшил условия по переводам с карты на карту, по кешбэку тоже общая максимальная сумма будет 600 грн по программе пригласи друга и категориям от банка lara_08 Повідомлень: 557 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:34 evgr написав: А якщо по завершенню строку просто перекинути на універсальну валютну ПБ - так можливо, це ж без комісії?



Потім закинути не депозит до запиту, вивести звідти на карту для виплат і отримати в касі ПБ.

А якщо по завершенню строку просто перекинути на універсальну валютну ПБ - так можливо, це ж без комісії?Потім закинути не депозит до запиту, вивести звідти на карту для виплат і отримати в касі ПБ.

SWIFT з ТАСу на Прихват буде 1% (min. 20$), потім ще Прихват візьме 1% за перекидку на Приват-вклад, якщо він взагалі у Вас є. З таким схематозами простіше і дешевше у обмінці купити. SWIFT з ТАСу на Прихват буде 1% (min. 20$), потім ще Прихват візьме 1% за перекидку на Приват-вклад, якщо він взагалі у Вас є. З таким схематозами простіше і дешевше у обмінці купити. klug Повідомлень: 7809 З нами з: 18.08.14 Подякував: 328 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 гру, 2022 02:05 klug написав: evgr написав: А якщо по завершенню строку просто перекинути на універсальну валютну ПБ - так можливо, це ж без комісії?



Потім закинути не депозит до запиту, вивести звідти на карту для виплат і отримати в касі ПБ.

А якщо по завершенню строку просто перекинути на універсальну валютну ПБ - так можливо, це ж без комісії?Потім закинути не депозит до запиту, вивести звідти на карту для виплат і отримати в касі ПБ.

SWIFT з ТАСу на Прихват буде 1% (min. 20$), потім ще Прихват візьме 1% за перекидку на Приват-вклад, якщо він взагалі у Вас є. З таким схематозами простіше і дешевше у обмінці купити. SWIFT з ТАСу на Прихват буде 1% (min. 20$), потім ще Прихват візьме 1% за перекидку на Приват-вклад, якщо він взагалі у Вас є. З таким схематозами простіше і дешевше у обмінці купити.

Навіщо купляти в обмінці, якщо можна купити на конверт депо в приваті? Родичів підключити то й буде діло Навіщо купляти в обмінці, якщо можна купити на конверт депо в приваті?Родичів підключити то й буде діло curiousobro Повідомлень: 2793 З нами з: 21.07.17 Подякував: 56 раз. Подякували: 432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 218219220221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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