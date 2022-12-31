Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.
Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.
Але хто не ризикує - той купляє по 41
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:55
Ця специфіка і відсутність комісій для тих, хто знімає зараз.
Ніде нема гарантії, що процедура заказу та тарифи залишаться чинними і через 3 місяці.
Але хто не ризикує - той купляє по 41
Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:04
Хіба не договором про відкриття депозитного рахунку передбачаються майбутні умови отримання коштів?
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:10
Депозит виплачується на картковий usd рахунок.
Карткові та рахункові тарифи можуть бути змінені в будь-який момент, дивітся на приклад пумби.
В будь-якому разі - ці свідомі ризики, вірогідність яких мала, але на жаль - не нульова.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:38
А якщо по завершенню строку просто перекинути на універсальну валютну ПБ - так можливо, це ж без комісії?
Потім закинути не депозит до запиту, вивести звідти на карту для виплат і отримати в касі ПБ.
Просто у моєму місті немає ані відділень Конкорду (задля Необанку), ані Універсалу (задля Моно).
Фактично Ізі виграє і курсом, і наявністю фактичного відділення Тасу, де можна отримати валюту.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:03
Тем более, что изя уже ухудшил условия по переводам с карты на карту, по кешбэку тоже общая максимальная сумма будет 600 грн по программе пригласи друга и категориям от банка
Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:34
SWIFT з ТАСу на Прихват буде 1% (min. 20$), потім ще Прихват візьме 1% за перекидку на Приват-вклад, якщо він взагалі у Вас є. З таким схематозами простіше і дешевше у обмінці купити.
Додано: Суб 31 гру, 2022 02:05
Навіщо купляти в обмінці, якщо можна купити на конверт депо в приваті? Родичів підключити то й буде діло
Додано: Суб 31 гру, 2022 02:44
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:22
Усі дієздатні родичі теж вклалися у ПБ.
Стареньких родичів підключити - проблема. Поповнити рахунок без них можна, а ось забрати депо треба ім особисто (так в касі відповіли) або робити нотаріальну довіреність. Якщо родичі з проблемами мобільності - це вже того не вартує.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:51
Вчера пробовал перекинуть 50тыс. с карты Изя на Нео банк. Прошло 20тыс а потом глюк, не проходит. Горячка говорила сбой в системе, надо ждать. Пришлось воспользоваться услугами Спорт банка. С Изя на Спорт проходило без глюков, а далее с Спорта на Нео без заминок.
Может кому то пригодиться эта схема.
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, melkh і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|