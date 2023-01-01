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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:23

Усі дієздатні родичі теж вклалися у ПБ.
Стареньких родичів підключити - проблема. Поповнити рахунок без них можна, а ось забрати депо треба ім особисто (так в касі відповіли) або робити нотаріальну довіреність. Якщо родичі з проблемами мобільності - це вже того не вартує.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 18:15

  evgr написав:Усі дієздатні родичі теж вклалися у ПБ.
Стареньких родичів підключити - проблема. Поповнити рахунок без них можна, а ось забрати депо треба ім особисто (так в касі відповіли) або робити нотаріальну довіреність. Якщо родичі з проблемами мобільності - це вже того не вартує.

Колись довіреність на депозит можна було оформити прямо у П24, зараз не так?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:06

В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:14

  mihasik написав:В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?

Даёт выбрать 2 категории, но толку, %% все равно не очень.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:48

Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.
klug
 
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  #<1 ... 219220221222
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