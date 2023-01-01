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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:23
Усі дієздатні родичі теж вклалися у ПБ.
Стареньких родичів підключити - проблема. Поповнити рахунок без них можна, а ось забрати депо треба ім особисто (так в касі відповіли) або робити нотаріальну довіреність. Якщо родичі з проблемами мобільності - це вже того не вартує.
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evgr
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Додано: Суб 31 гру, 2022 18:15
evgr написав:
Усі дієздатні родичі теж вклалися у ПБ.
Стареньких родичів підключити - проблема. Поповнити рахунок без них можна, а ось забрати депо треба ім особисто (так в касі відповіли) або робити нотаріальну довіреність. Якщо родичі з проблемами мобільності - це вже того не вартує.
Колись довіреність на депозит можна було оформити прямо у П24, зараз не так?
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:06
В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?
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mihasik
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:14
mihasik написав:
В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?
Даёт выбрать 2 категории, но толку, %% все равно не очень.
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Додано: Нед 01 січ, 2023 15:48
Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.
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