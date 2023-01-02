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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:06

В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 11:14

  mihasik написав:В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?

Даёт выбрать 2 категории, но толку, %% все равно не очень.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:48

Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:55

  Amethyst написав:
  dr_morgenstern написав:платежі проводяться за +- 4 години, навіть у неопераційний час.

хм, у меня +2дн на проводку
Зображення

хз, в мене так:
Зображення
але сайт специфічний, може тому швидко й провелося..
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:06

  Shummi написав:Блин протупил, ну в Январе открою ИЗИ) И ни одна сволочь же в отделении не подскажет)))

В Тасе это влияет на получение кредитного лимита. А кредитки у ТАСа есть поинтереснее изибанка. Так что ради интересной кредитки - можно открыть и в ТАС
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:44

Re: izibank

Якщо тут є програма типу приведи друга отримуй бонус давайте ссилку, зайду по вашій.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:44

  CasseroleHead написав:
  Shummi написав:Блин протупил, ну в Январе открою ИЗИ) И ни одна сволочь же в отделении не подскажет)))

В Тасе это влияет на получение кредитного лимита. А кредитки у ТАСа есть поинтереснее изибанка. Так что ради интересной кредитки - можно открыть и в ТАС

Но это не точно. У меня никак не влияет
lara_08
 
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  #<1 ... 219220221222
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