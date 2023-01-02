izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:06
В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?
mihasik
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:14
mihasik написав:
В рекламе пишет выбирай 3 категории, а даёт только 2 выбрать. Нужно какие-то условия выполнить чтоб 3 дало? У кого как?
Даёт выбрать 2 категории, но толку, %% все равно не очень.
lloydbanksua
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Додано: Нед 01 січ, 2023 15:48
Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.
klug
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:55
Amethyst написав: dr_morgenstern написав:
платежі проводяться за +- 4 години, навіть у неопераційний час.
хм, у меня +2дн на проводку
хз, в мене так:
але сайт специфічний, може тому швидко й провелося..
dr_morgenstern
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:06
Shummi написав:
Блин протупил, ну в Январе открою ИЗИ) И ни одна сволочь же в отделении не подскажет)))
В Тасе это влияет на получение кредитного лимита. А кредитки у ТАСа есть поинтереснее изибанка. Так что ради интересной кредитки - можно открыть и в ТАС
CasseroleHead
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:44
Якщо тут є програма типу приведи друга отримуй бонус давайте ссилку, зайду по вашій.
Обновлено: вже прислали.
Востаннє редагувалось
посетитель
в Пон 02 січ, 2023 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:44
CasseroleHead написав: Shummi написав:
Блин протупил, ну в Январе открою ИЗИ) И ни одна сволочь же в отделении не подскажет)))
В Тасе это влияет на получение кредитного лимита. А кредитки у ТАСа есть поинтереснее изибанка. Так что ради интересной кредитки - можно открыть и в ТАС
Но это не точно. У меня никак не влияет
lara_08
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:07
klug написав:
Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.
Майже те саме 0,996%.
Мені краще, ліміт на ізі втричі більше)
mihasik
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:38
mihasik написав: klug написав:
Тепер навіть їжа тут програє В5. Ганна Сергіївна невдало торгується.
Майже те саме 0,996%.
Мені краще, ліміт на ізі втричі більше)
У мене навпаки. ізі не завжди вистачало
klug
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:44
Шото ізі виявився зовсім не ізі.Вірно я розумію що переказ з картки на картку тут без комісії до 150 тис. в місяць, а СЕП до 10 тис. за один раз?
Пластикову карту фізично отримати тільки за 50грн. через нову пошту? З кешбеком теж щось не зрозумів: виберіть три категорії...а дає дві ))
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