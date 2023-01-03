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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 07:23
посетитель написав:
Шото ізі виявився зовсім не ізі.Вірно я розумію що переказ з картки на картку тут без комісії до 150 тис. в місяць, а СЕП до 10 тис. за один раз?
Пластикову карту фізично отримати тільки за 50грн. через нову пошту?
З кешбеком теж щось не зрозумів: виберіть три категорії...а дає дві ))
В лютому взагалі буде так,щоб не більше 100к тримати на депозиті безкомісійно,не більше,інакше мзда за сеп,р2р,обнал
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sens
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Додано: Вів 03 січ, 2023 09:40
посетитель написав:
Шото ізі виявився зовсім не ізі.Вірно я розумію що переказ з картки на картку тут без комісії до 150 тис. в місяць, а СЕП до 10 тис. за один раз?
Достатньо.
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Ромасик
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Додано: Вів 03 січ, 2023 09:45
Вопрос к тем, кто недавно получал валюту с конвертдепо или какую другую: а какими купюрами вообще сейчас выдает ТАСя? Не держал там валютных депозитов довольно давно, но помню, что раньше частенько предлагали разный мусор, ссылаясь на то, что своей инкассации нет, покупают "у соседей", т.е. что купили, то и выдают.
Понятно, что город на город не приходится, но интересна общая картинка.
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Искатель
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Додано: Вів 03 січ, 2023 09:57
Искатель написав:
Вопрос к тем, кто недавно получал валюту с конвертдепо или какую другую: а какими купюрами вообще сейчас выдает ТАСя?
Недавно обсуждали
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Ромасик
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:09
Ромасик написав: Искатель написав:
Вопрос к тем, кто недавно получал валюту с конвертдепо или какую другую: а какими купюрами вообще сейчас выдает ТАСя?
Недавно обсуждали
Спасибо за бесполезный ответ
Хоть ссылку бы дали...
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Искатель
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:46
Мне выдали нормальными сотнями и полтинниками. 3 долл пришлось продать Тасе.
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Кащей
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Додано: Вів 03 січ, 2023 11:21
Искатель написав:
а какими купюрами вообще сейчас выдает ТАСя?
Как повезёт. Мне вот не повезло: viewtopic.php?p=5522494#p5522494
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Howl
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