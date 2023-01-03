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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 221222223224

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:40

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации...
На моменте 37,4462. А утром еще был старый...

Ну тоді хай відпочиває. Підемо до Валі

Отож, пусть гуляет. Но странно, что больше "папки" сделали курс)

Може поки екскрементірують. Не будемо руці марати, подивимся здалеку )
Amethyst
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  #<1 ... 221222223224
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