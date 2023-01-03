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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:40
lloydbanksua написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации...
На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Ну тоді хай відпочиває. Підемо до Валі
Отож, пусть гуляет. Но странно, что больше "папки" сделали курс)
Може поки екскрементірують. Не будемо руці марати, подивимся здалеку )
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Amethyst
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