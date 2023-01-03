izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:40
lloydbanksua написав: Amethyst написав: Искатель написав:
Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации...
На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Ну тоді хай відпочиває. Підемо до Валі
Отож, пусть гуляет. Но странно, что больше "папки" сделали курс)
Може поки екскрементірують. Не будемо руці марати, подивимся здалеку )
Amethyst
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:41
Коллеги, "завел" знакомым на карту Изи 100 тысяч, как раз в 16 часов были в отделении.
Объяснил, какой шикарный курс. Мол, хватит по госбанкам бегать... Сейчас решил помочь открыть - и нужно было посмотреть на их лица... Мне и самому очень неловко. Как выйти из этой ситуации? Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя? Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет. Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку?
evgr
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:56
evgr написав:
Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя?
Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет.
Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку?
Почему вдруг нельзя?
Тарифы
врут? Они свистят, что обнал в банкомате ТАСи, перевод на свои счета в ТАСе и даже первые 10 в месяц P2P на любой банк - на шару. Что ещё надо-то?
moveton
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:58
moveton Без лимитов, правильно? Т.е. в течение дня 100 тысяч вывести и завести - не проблема?
evgr
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:05
evgr написав:
Без лимитов, правильно? Т.е. в течение дня 100 тысяч вывести и завести - не проблема?
С лимитами
, конечно
В одну операцию не получится. За две можно.
И да, стоит с этим поторопиться до 28 января. Потом тарифы становятся менее шоколадными.
moveton
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:22
moveton Зняття готівки в касі АТ "ТАСКОМБАНК" - 300 000 без обмежень Т.е. в отделении можно и сразу снять наличку, если я правильно понял. Или двумя переводами закинуть на Тас, минуя душных кассирш.
evgr
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:28
evgr написав:
Зняття готівки в касі АТ "ТАСКОМБАНК" - 300 000 без обмежень
Т.е. в отделении можно и сразу снять наличку, если я правильно понял.
Или двумя переводами закинуть на Тас, минуя душных кассирш.
Всё так. Но за наличку в кассе нужно будет 15 грн за операцию заплатить.
moveton
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