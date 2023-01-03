Коллеги, "завел" знакомым на карту Изи 100 тысяч, как раз в 16 часов были в отделении. Объяснил, какой шикарный курс. Мол, хватит по госбанкам бегать... Сейчас решил помочь открыть - и нужно было посмотреть на их лица... Мне и самому очень неловко.
Как выйти из этой ситуации? Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя? Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет. Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку?
evgr написав:Коллеги, "завел" знакомым на карту Изи 100 тысяч, как раз в 16 часов были в отделении. Объяснил, какой шикарный курс. Мол, хватит по госбанкам бегать... Сейчас решил помочь открыть - и нужно было посмотреть на их лица... Мне и самому очень неловко.
Как выйти из этой ситуации? Без комиссии вывести назад 100 тысяч нельзя? Как снять деньги? Тас2Ю, получается, интереснее будет. Как без комиссии переложить на обычную Тассовскую карточку?
Я, когда обнаружил, что Изя поднял курс, а деньги уже были заведены на виртуалку, просто по P2P перегнал на дебетовую Б5 Таскомбанка и с нее уже открыл депозит в ТАСе. Конечно, 37,30 - хуже, чем было 36,9343, но... Маємо те, що маємо...