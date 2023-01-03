Да там же лимит за сутки на карту до 30 тыс
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:15
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:28
Ну, у меня там не 100к было, а всего 57800 (эквивалент 1550$ по 37,30).
Перегнал в 4 платежа - 15к - 15к - 15к - 12,8к.
Хотя klug посоветовал более изящный и правильный способ, но я таковым не владею, поэтому сделал "по старинке". Кстати, после такого перевода деньгам пришлось отлежаться до 18:00 (пробовал пару раз, неуспешно), и только после 18:00 дало открыть депозит.
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:30
Прошу прощения, это где такой лимит?
Да, я переводил с виртуальной Изи на дебетовую Б5. У меня в ТАСе куча карт, в т.ч. две Б5 - кредитка и дебетовая (без лимита). Вот вторую юзаю для открытия депозитов
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:59
Re: izibank
Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?
Додано: Вів 03 січ, 2023 22:08
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