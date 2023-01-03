RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 222223224225

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:15

  evgr написав:Искатель

Перегнали 10 платежами p2p?


Да там же лимит за сутки на карту до 30 тыс
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:28

  evgr написав:Искатель

Перегнали 10 платежами p2p?

Ну, у меня там не 100к было, а всего 57800 (эквивалент 1550$ по 37,30).
Перегнал в 4 платежа - 15к - 15к - 15к - 12,8к.
Хотя klug посоветовал более изящный и правильный способ, но я таковым не владею, поэтому сделал "по старинке". Кстати, после такого перевода деньгам пришлось отлежаться до 18:00 (пробовал пару раз, неуспешно), и только после 18:00 дало открыть депозит.
Искатель
 
Повідомлень: 5679
З нами з: 22.02.16
Подякував: 893 раз.
Подякували: 4654 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:30

  emeta написав:
  evgr написав:Искатель

Перегнали 10 платежами p2p?


Да там же лимит за сутки на карту до 30 тыс

Прошу прощения, это где такой лимит?

Да, я переводил с виртуальной Изи на дебетовую Б5. У меня в ТАСе куча карт, в т.ч. две Б5 - кредитка и дебетовая (без лимита). Вот вторую юзаю для открытия депозитов
Искатель
 
Повідомлень: 5679
З нами з: 22.02.16
Подякував: 893 раз.
Подякували: 4654 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:59

Re: izibank

Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?
посетитель
 
Повідомлень: 573
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:08

  посетитель написав:Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?

Не пугайте :) Только что проверил: 37,4462.
А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс.
Искатель
 
Повідомлень: 5679
З нами з: 22.02.16
Подякував: 893 раз.
Подякували: 4654 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 222223224225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2245)
03.01.2023 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.