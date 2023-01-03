Ну, у меня там не 100к было, а всего 57800 (эквивалент 1550$ по 37,30). Перегнал в 4 платежа - 15к - 15к - 15к - 12,8к. Хотя klug посоветовал более изящный и правильный способ, но я таковым не владею, поэтому сделал "по старинке". Кстати, после такого перевода деньгам пришлось отлежаться до 18:00 (пробовал пару раз, неуспешно), и только после 18:00 дало открыть депозит.
emeta в мене у додатку за замовчуванням світиться таке І я так розумію що його можна і підняти. А ліміт до 30к то взагалі була межа до якої тася дає тягнути на вашу картку з карток інших банків. Пам'ятаю треба було загасити щось під 45 тис. а т2ю давав тільки 29999 а решту прийшлось сепити.
Alien написав:emeta в мене у додатку за замовчуванням світиться таке https://ibb.co/jvHqDRx І я так розумію що його можна і підняти. А ліміт до 30к то взагалі була межа до якої тася дає тягнути на вашу картку з карток інших банків. Пам'ятаю треба було загасити щось під 45 тис. а т2ю давав тільки 29999 а решту прийшлось сепити.
Непонятно Я считал почему то, что на карту лимит в сутки 29 999грн, а 75К это общий суточный лимит на разные карты