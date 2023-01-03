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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:15

  evgr написав:Искатель

Перегнали 10 платежами p2p?


Да там же лимит за сутки на карту до 30 тыс
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:28

  evgr написав:Искатель

Перегнали 10 платежами p2p?

Ну, у меня там не 100к было, а всего 57800 (эквивалент 1550$ по 37,30).
Перегнал в 4 платежа - 15к - 15к - 15к - 12,8к.
Хотя klug посоветовал более изящный и правильный способ, но я таковым не владею, поэтому сделал "по старинке". Кстати, после такого перевода деньгам пришлось отлежаться до 18:00 (пробовал пару раз, неуспешно), и только после 18:00 дало открыть депозит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:30

  emeta написав:
  evgr написав:Искатель

Перегнали 10 платежами p2p?


Да там же лимит за сутки на карту до 30 тыс

Прошу прощения, это где такой лимит?

Да, я переводил с виртуальной Изи на дебетовую Б5. У меня в ТАСе куча карт, в т.ч. две Б5 - кредитка и дебетовая (без лимита). Вот вторую юзаю для открытия депозитов
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:59

Re: izibank

Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:08

  посетитель написав:Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?

Не пугайте :) Только что проверил: 37,4462.
А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:42

  Искатель написав:
  посетитель написав:Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?

Не пугайте :) Только что проверил: 37,4462.
А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс.

В разделе "послуги" - Курсы валют)) Там еще раньше отдельно указывались карточные курсы.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:48

  Искатель написав:
  emeta написав:
  evgr написав:Искатель

Перегнали 10 платежами p2p?


Да там же лимит за сутки на карту до 30 тыс

Прошу прощения, это где такой лимит?

Да, я переводил с виртуальной Изи на дебетовую Б5. У меня в ТАСе куча карт, в т.ч. две Б5 - кредитка и дебетовая (без лимита). Вот вторую юзаю для открытия депозитов


За сутки с виртуальной изи - на карту другого банка разве не 29 999 грн?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:56

emeta в мене у додатку за замовчуванням світиться таке
Зображення
І я так розумію що його можна і підняти.
А ліміт до 30к то взагалі була межа до якої тася дає тягнути на вашу картку з карток інших банків. Пам'ятаю треба було загасити щось під 45 тис. а т2ю давав тільки 29999 а решту прийшлось сепити.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:09

  Alien написав:emeta в мене у додатку за замовчуванням світиться таке
https://ibb.co/jvHqDRx
І я так розумію що його можна і підняти.
А ліміт до 30к то взагалі була межа до якої тася дає тягнути на вашу картку з карток інших банків. Пам'ятаю треба було загасити щось під 45 тис. а т2ю давав тільки 29999 а решту прийшлось сепити.


Непонятно
Я считал почему то, что на карту лимит в сутки 29 999грн, а 75К это общий суточный лимит на разные карты
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:13

  Alien написав:emeta в мене у додатку за замовчуванням світиться таке
Зображення
І я так розумію що його можна і підняти.

Именно этот поднимается только до 75к в день. Что не сложно проверить.
moveton
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