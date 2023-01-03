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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 23:37
Искатель написав: посетитель написав:
Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?
Не пугайте
Только что проверил: 37,4462.
А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс.
Ага, точно 37.4462.Ох і "ізі" банк.Все у них якось не ізі.
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