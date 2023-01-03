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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:37

  Искатель написав:
  посетитель написав:Подивився курс в застосунку 36.9343.Чи це не той курс?

Не пугайте :) Только что проверил: 37,4462.
А где Вы смотрите? Надо зайти в "Накопичення", "Депозити", "+" и там выбрать "Долар", там внизу, где "Сумма", пишется курс.
Ага, точно 37.4462.Ох і "ізі" банк.Все у них якось не ізі.
посетитель
 
Повідомлень: 574
З нами з: 22.12.18
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izibank (2251)
03.01.2023 23:37
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